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На линии фронта Херсон–Запорожье вот-вот развернутся ожесточенные бои – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 09:35
На линии фронта Херсон–Запорожье вот-вот развернутся ожесточенные бои – разведка Британии - Фото
Техника российских оккупантов (Фото: EPA)

В ближайшее время основной театр боевых действий переместится на юг Украины по линии Херсон – Запорожье. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что россияне почти наверняка концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному собственному наступлению. Упоминается переброска войск и техники оккупантов с Донбасса на юго-запад. 

Также британцы отмечают сообщения о перемещении оборудования из временно оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым. На оккупированный полуостров были переброшены батальонно-тактические группы для поддержки российских войск в Херсонской области. 

Вооруженные Силы Украины в это время наносят удары по мостам, складам боеприпасов и железнодорожным путям на юге. Отдельным пунктом разведка выделяет обстрелы важной ветки железной дороги, которая связывает Херсон с Крымом – системные удары украинских войск по ней могут повлиять на логистику противника.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", – резюмировали в сводке. 

Театр боевых действий на юге (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Россияне ведут оборонительную операцию на юге и пытаются нанести потери ВСУ — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон Запорожье британская разведка юг Украины
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