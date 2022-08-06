На линии фронта Херсон–Запорожье вот-вот развернутся ожесточенные бои – разведка Британии

В ближайшее время основной театр боевых действий переместится на юг Украины по линии Херсон – Запорожье. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что россияне почти наверняка концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному собственному наступлению. Упоминается переброска войск и техники оккупантов с Донбасса на юго-запад.

Также британцы отмечают сообщения о перемещении оборудования из временно оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части России через Керченский мост в Крым. На оккупированный полуостров были переброшены батальонно-тактические группы для поддержки российских войск в Херсонской области.

Вооруженные Силы Украины в это время наносят удары по мостам, складам боеприпасов и железнодорожным путям на юге. Отдельным пунктом разведка выделяет обстрелы важной ветки железной дороги, которая связывает Херсон с Крымом – системные удары украинских войск по ней могут повлиять на логистику противника.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", – резюмировали в сводке.

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Дмитрий Гриниченко

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