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Россияне ведут оборонительную операцию на юге и пытаются нанести потери ВСУ — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 07:47
Россияне ведут оборонительную операцию на юге и пытаются нанести потери ВСУ — Генштаб - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российские оккупанты ведут оборонительную операцию на юге, чтобы нанести максимальные потери Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Южнобугском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на удержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны.

Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибужское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Апрельское, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаев. Нанес авиационные удары в районе Андреевки, а также балки Хуторской и урочища Плотницкого.

Разведывательные действия враждебных БПЛА зафиксированы недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Фронт на Южнобугском направлении (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: В Херсонской области возможна активизация боевых действий, но бояться не надо — ОК "Юг" 

Дмитрий Гриниченко
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война генштаб юг Украины
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