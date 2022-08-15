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Антоновский мост опасен для пешеходов, из Херсона бежали командиры РФ – замглавы облсовета

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 01:49
Антоновский мост опасен для пешеходов, из Херсона бежали командиры РФ – замглавы облсовета - Фото
Удар ВСУ по Антоновскому мосту (Скриншот видео)

После ударов Вооруженных Сил Украины, Антоновский мост через Днепр стал опасен даже для пешеходного перехода, а военное руководство российских оккупантов покинуло Херсон. Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Замглавы облсовета подтвердил, что все главные дороги в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ, и сейчас у оккупантов не осталось ни одного безопасного логистического маршрута, который бы удовлетворял их потребности по обеспечению военной группировки, расположенной возле Херсона.

"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, так же есть об этом сведения", – отметил Соболевский.

Он добавил, что Антоновский мост опасен даже для пешего перехода, оккупанты закрыли мост.

  • 13 августа глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что весь командный состав российской армии на Херсонском направлении эвакуируется с правого берега Днепра на левый.
  • В ночь на 14 августа ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту, чтобы "окончательно закрепить статус непроездного".

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Наталия Медведева
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Херсон Антоновский мост
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