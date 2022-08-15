После ударов Вооруженных Сил Украины, Антоновский мост через Днепр стал опасен даже для пешеходного перехода, а военное руководство российских оккупантов покинуло Херсон. Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Замглавы облсовета подтвердил, что все главные дороги в Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ, и сейчас у оккупантов не осталось ни одного безопасного логистического маршрута, который бы удовлетворял их потребности по обеспечению военной группировки, расположенной возле Херсона.

"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, так же есть об этом сведения", – отметил Соболевский.

Он добавил, что Антоновский мост опасен даже для пешего перехода, оккупанты закрыли мост.

13 августа глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что весь командный состав российской армии на Херсонском направлении эвакуируется с правого берега Днепра на левый.

В ночь на 14 августа ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту, чтобы "окончательно закрепить статус непроездного".

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Наталия Медведева

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