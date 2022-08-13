Весь командный состав РФ на Херсонском направлении эвакуируется за Днепр – Ким

Весь командный состав российской армии на Херсонском направлении эвакуируется с правого берега Днепра на левый. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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"Не слишком, но все-таки жаль тупых орков, которых бросили на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", – написал Ким.

Ранее сегодня Ким заявил, что в ближайшее время власти Николаевской области и военное руководство на месте не будут делиться никакой информацией о замыслах и ходе боевых операций.

9 августа сообщалось, что среди российских оккупантов началась паника после ударов ВСУ по Антоновскому мосту и дамбе в Новой Каховке и что военные РФ массово вывозят свои семьи из временно оккупированного Херсона.

Сергей Бережной

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