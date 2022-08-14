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Гуменюк о судьбе россиян под Херсоном: Придется принять волю ВСУ. В плену им будет лучше

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14.08.2022, 15:29
Гуменюк о судьбе россиян под Херсоном: Придется принять волю ВСУ. В плену им будет лучше - Фото
Российские оккупанты на дамбе в Новой Каховке (Фото: EPA)

После окончательного разрушения мостов в Херсонской области и перемещения командиров оккупантов на левый берег "обычным" военным РФ "придется принять волю ВСУ" и сдаваться в плен. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

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Гуменюк подчеркнула, что после ударов ВСУ по Антоновскому, железнодорожному и Каховскому мостам проезд тяжелой техники оккупантов и перемещение запасов боеприпасов чрезвычайно усложнились – вплоть до невозможности. Однако она подчеркнула, что ВСУ продолжают уточнять все результаты нанесенных ударов, они будут оглашены после экспертных оценок.

Сейчас, по ее словам, руководящий состав оккупантов в Херсонской области использует остатки путей для эвакуации на левый берег ради своей безопасности.

"Обычным" военным РФ, которые остаются на правом берегу, по словам Гуменюк, приходится "принимать решение судьбы".

"Украина – страна гуманитарная и придерживается норм международного гуманитарного права, потому в плену им будет намного лучше, чем даже при возвращении в собственную страну", – сказала спикер "Юга".

Она добавила, что когда ситуация с мостами под Херсоном прояснится окончательно, для оккупантов это будет означать безысходность: "Как говорят, даже если вас съели, у вас есть два выхода. Но в этой ситуации им придется принять волю Вооруженных Сил Украины. Если они сложат оружие и останутся в обменном фонде, у них есть шанс сохранить свой генофонд".

  • Херсонская обладминистрация сообщает, что у оккупантов паника после ударов ВСУ по мосту, и они начали вывозить свои семьи из города.
  • В ночь на 14 августа ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту, чтобы "окончательно закрепить статус непроездного".

Читайте также: Без мостов через Днепр россияне не смогут защищаться от украинских войск под Херсоном: ISW

Оксана Житнюк
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Херсон плен Наталья Гуменюк Антоновский мост каховский мост
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