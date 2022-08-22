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ВСУ ведут контрнаступление на Херсон, но без "подъема войска и марша по степям" — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 11:46
ВСУ ведут контрнаступление на Херсон, но без
Бойцы ВСУ (Фото: пресс-служба 72 бригады)

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступательные действия на юге, однако без "подъема войска и марша по степям". Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. 

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По ее словам, ВСУ "системно и методично" проводят контрнаступательные действия на юге.

"Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонской области, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что тактика украинских сил предусматривает уничтожение складов с боеприпасами, командных пунктов, удары по опорным пунктам, где россияне сосредотачивают свою силу, вооружение и технику.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что подобная тактика ВСУ "существенно влияет" на моральный дух оккупантов. 

Читайте также: Резников о замысле Генштаба под Херсоном: Пускай россияне думают, что они отреагировали 

Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война Херсон контрнаступление ОК Юг
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