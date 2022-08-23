Джонсон: Путин планирует атаковать больше территорий Украины, он готовит новые аннексии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин собирается атаковать новые территории Украины, а также готовит аннексии оккупированных территорий путем псевдореферендумов. Об этом он сообщил во время выступления на саммите Крымской платформы.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, аннексия Крыма в 2014 году стала предтечей сегодняшней полномасштабной войны России против Украины.
"Эта трагедия началась восемь лет назад, когда российские войска начали захватывать Крым, именно тогда Путин атаковал суверенную украинскую территорию и начал слом европейских границ, которые были установлены в 1945 году. Путин разворачивает на полуострове все больше российских сил, превращая его в военный лагерь, угрожающий Украине. Таким образом, Крым стал одним из плацдармов для начала полномасштабной войны 24 февраля", — сказал Джонсон.
Он отметил, что Путин планирует нападение на другие части Украины и хочет захватить всю страну, сделав с ней то, что уже сделал с Крымом.
"Путин готовит аннексию и новые фальшивые референдумы. Мы не можем позволить, чтобы границы менялись силой оружия. Мы никогда не признаем аннексию Крыма или какой-либо еще части украинской территории", — резюмировал британский премьер.
- По данным британской разведки, Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса.
- Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.
- США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии – действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.
Читайте также: Кулеба об угрозе аннексии территорий: Нужно предотвращать, а не говорить о последствиях
Комментарии