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Джонсон: Путин планирует атаковать больше территорий Украины, он готовит новые аннексии

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 15:59
Джонсон: Путин планирует атаковать больше территорий Украины, он готовит новые аннексии - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин собирается атаковать новые территории Украины, а также готовит аннексии оккупированных территорий путем псевдореферендумов. Об этом он сообщил во время выступления на саммите Крымской платформы.

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По его словам, аннексия Крыма в 2014 году стала предтечей сегодняшней полномасштабной войны России против Украины. 

"Эта трагедия началась восемь лет назад, когда российские войска начали захватывать Крым, именно тогда Путин атаковал суверенную украинскую территорию и начал слом европейских границ, которые были установлены в 1945 году. Путин разворачивает на полуострове все больше российских сил, превращая его в военный лагерь, угрожающий Украине. Таким образом, Крым стал одним из плацдармов для начала полномасштабной войны 24 февраля", — сказал Джонсон.

Он отметил, что Путин планирует нападение на другие части Украины и хочет захватить всю страну, сделав с ней то, что уже сделал с Крымом. 

"Путин готовит аннексию и новые фальшивые референдумы. Мы не можем позволить, чтобы границы менялись силой оружия. Мы никогда не признаем аннексию Крыма или какой-либо еще части украинской территории", — резюмировал британский премьер. 

Читайте также: Кулеба об угрозе аннексии территорий: Нужно предотвращать, а не говорить о последствиях 

Дмитрий Гриниченко
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