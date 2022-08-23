Джонсон: Путин планирует атаковать больше территорий Украины, он готовит новые аннексии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин собирается атаковать новые территории Украины, а также готовит аннексии оккупированных территорий путем псевдореферендумов. Об этом он сообщил во время выступления на саммите Крымской платформы.

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По его словам, аннексия Крыма в 2014 году стала предтечей сегодняшней полномасштабной войны России против Украины.

"Эта трагедия началась восемь лет назад, когда российские войска начали захватывать Крым, именно тогда Путин атаковал суверенную украинскую территорию и начал слом европейских границ, которые были установлены в 1945 году. Путин разворачивает на полуострове все больше российских сил, превращая его в военный лагерь, угрожающий Украине. Таким образом, Крым стал одним из плацдармов для начала полномасштабной войны 24 февраля", — сказал Джонсон.

Он отметил, что Путин планирует нападение на другие части Украины и хочет захватить всю страну, сделав с ней то, что уже сделал с Крымом.

"Путин готовит аннексию и новые фальшивые референдумы. Мы не можем позволить, чтобы границы менялись силой оружия. Мы никогда не признаем аннексию Крыма или какой-либо еще части украинской территории", — резюмировал британский премьер.

По данным британской разведки, Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии – действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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