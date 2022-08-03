Кулеба об угрозе аннексии территорий: Нужно предотвращать, а не говорить о последствиях
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что планы России по проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях нужно срывать, а не говорить только Москве о последствиях таких действий. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
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По его словам, накануне полномасштабного вторжения России в Украину в Европе и США говорили Москве, что "только попробуйте это сделать – и вас будут ждать непоправимые последствия". Он отметил, что подобная логика западных стран привела к тому, что все эти предупреждения россияне решили не воспринимать всерьез.
Кулеба сказал, что Украина говорит партнерам: нужно не позволить России проводить псевдореферендумы или наступления, а не только говорить о последствиях таких действий.
"Нужно изменить логику. Мы благодарны, что США первыми после Украины начали очень громко говорить в мире о проблеме этих "референдумов" и их подготовке. Но надо изменить оптику – не угрожать последствиями, а сосредоточиться на предотвращении", — заявил министр.
Также он подчеркнул, что США осведомлены о планах России аннексировать захваченные территории Украины.
- 4 июля украинская разведка сообщила, что во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума".
- Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для аннексии на юге.
- США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии – действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.
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