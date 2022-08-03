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Кулеба об угрозе аннексии территорий: Нужно предотвращать, а не говорить о последствиях

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 12:49
Кулеба об угрозе аннексии территорий: Нужно предотвращать, а не говорить о последствиях - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что планы России по проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях нужно срывать, а не говорить только Москве о последствиях таких действий. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, накануне полномасштабного вторжения России в Украину в Европе и США говорили Москве, что "только попробуйте это сделать – и вас будут ждать непоправимые последствия". Он отметил, что подобная логика западных стран привела к тому, что все эти предупреждения россияне решили не воспринимать всерьез. 

Кулеба сказал, что Украина говорит партнерам: нужно не позволить России проводить псевдореферендумы или наступления, а не только говорить о последствиях таких действий. 

"Нужно изменить логику. Мы благодарны, что США первыми после Украины начали очень громко говорить в мире о проблеме этих "референдумов" и их подготовке. Но надо изменить оптику – не угрожать последствиями, а сосредоточиться на предотвращении", — заявил министр.

Также он подчеркнул, что США осведомлены о планах России аннексировать захваченные территории Украины. 

Читайте также: СБУ раскрыла планы России по псевдореферендуму в Херсоне и аннексии юга Украины — фото 

Дмитрий Гриниченко
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война псевдореферендум дмитрий кулеба временно оккупированные территории
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