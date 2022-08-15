РФ находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума на Донбассе — союзники

Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики приводят цитату главаря террористов ДНР Дениса Пушилина, который заявил, что дата псевдореферендума об аннексии Донецкой области Россией будет определена только после полной оккупации региона.

Вполне вероятно, что Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдоголосования, однако неясно, принято ли уже окончательное решение о его проведении, отмечают британцы.

Союзники также констатировали, что в Кремле, скорее всего, расценят неспособность полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максимальных целей на войне против Украины.

8 августа оккупанты в Запорожской области объявили о начале подготовки к псевдореферендуму о воссоединении с РФ.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для аннексии на юге.

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Дмитрий Гриниченко

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