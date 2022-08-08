UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия начала подготовку к псевдореферендуму в Запорожской области. Дату не обнародуют

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 14:28
Россия начала подготовку к псевдореферендуму в Запорожской области. Дату не обнародуют - Фото
Евгений Балицкий (Фото: скриншот с видео)

Оккупационная власть Запорожской области объявила о начале подготовки к псевдореферендуму о воссоединении со страной-агрессором Россией. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание опубликовало фрагмент выступления запорожского гауляйтера Евгения Балицкого, которое якобы состоялось в оккупированном Мелитополе 8 августа.

На нем Балицкий говорит, что "подписывает распоряжение" о начале подготовке к проведению псевдореферендума. Когда именно он должен состояться, не сообщается.

Читайте также: СБУ раскрыла планы России по псевдореферендуму в Херсоне и аннексии юга Украины — фото 

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты запорожская область псевдореферендум
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 