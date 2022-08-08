Россия начала подготовку к псевдореферендуму в Запорожской области. Дату не обнародуют

Оккупационная власть Запорожской области объявила о начале подготовки к псевдореферендуму о воссоединении со страной-агрессором Россией. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

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Издание опубликовало фрагмент выступления запорожского гауляйтера Евгения Балицкого, которое якобы состоялось в оккупированном Мелитополе 8 августа.

На нем Балицкий говорит, что "подписывает распоряжение" о начале подготовке к проведению псевдореферендума. Когда именно он должен состояться, не сообщается.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для аннексии на юге.

США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, – будут действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.

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Наталия Фреик

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