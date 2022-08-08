Россия начала подготовку к псевдореферендуму в Запорожской области. Дату не обнародуют
08.08.2022, 14:28
Евгений Балицкий (Фото: скриншот с видео)
Оккупационная власть Запорожской области объявила о начале подготовки к псевдореферендуму о воссоединении со страной-агрессором Россией. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
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Издание опубликовало фрагмент выступления запорожского гауляйтера Евгения Балицкого, которое якобы состоялось в оккупированном Мелитополе 8 августа.
На нем Балицкий говорит, что "подписывает распоряжение" о начале подготовке к проведению псевдореферендума. Когда именно он должен состояться, не сообщается.
- Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.
- Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для аннексии на юге.
- США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, – будут действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.
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