РФ не хватает коллаборантов в Украине, ФСБ пытается формировать "шестую колонну" — Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях возможно только "в режиме фейковых новостей". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, России не хватает коллаборантов на захваченных территориях, а назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления на местах.
"Но не теряем бдительности – наблюдаются активные попытки ФСБ вместо разгромленной "пятой колонны" сформировать "шестую". Эти попытки обречены, как и те, кто соблазнится на 30 российских серебренников. 2022 – не 2014", — написал Данилов.
- 8 августа оккупанты в Запорожской области объявили о начале подготовки к псевдореферендуму о воссоединении с РФ.
- Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.
- Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для аннексии на юге.
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