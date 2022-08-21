UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден, Макрон, Джонсон и Шольц скоординировали позиции: Поддержка Украины продолжится

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 19:52
Байден, Макрон, Джонсон и Шольц скоординировали позиции: Поддержка Украины продолжится - Фото
Фото: EPA

Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии провели телефонные переговоры в воскресенье, сообщается на сайте немецкого правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Четверо глав правительств согласились, что поддержка Украины для защиты от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорейшему визиту представителей МАГАТЭ", — сказано в сообщении.

Еще одной темой, которую обсуждали Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон и Олаф Шольц, был Иран – а именно его поведение в регионе и переговоры по ядерному соглашению.

Разговор лидеров США, Франции, Великобритании и Германии состоялся через два дня после того, как Эмманюэль Макрон после длительного перерыва позвонил Владимиру Путину.

  • 19 августа о намерениях поговорить с Путиным из-за ситуации на Запорожской АЭС заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
  • 18 августа Эрдоган вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем встретились во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Борис Джонсон эмманюэль макрон джо байден олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 