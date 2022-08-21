Байден, Макрон, Джонсон и Шольц скоординировали позиции: Поддержка Украины продолжится

Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии провели телефонные переговоры в воскресенье, сообщается на сайте немецкого правительства.

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"Четверо глав правительств согласились, что поддержка Украины для защиты от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорейшему визиту представителей МАГАТЭ", — сказано в сообщении.

Еще одной темой, которую обсуждали Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон и Олаф Шольц, был Иран – а именно его поведение в регионе и переговоры по ядерному соглашению.

Разговор лидеров США, Франции, Великобритании и Германии состоялся через два дня после того, как Эмманюэль Макрон после длительного перерыва позвонил Владимиру Путину.

19 августа о намерениях поговорить с Путиным из-за ситуации на Запорожской АЭС заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

18 августа Эрдоган вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем встретились во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Андрей Водяный

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