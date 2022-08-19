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Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 12:34
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что хочет провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о ситуации на Запорожской атомной электростанции, которую оккупировали российские войска. Об этом сегодня сообщило турецкое госагентство Анадолу.

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"Президент Эрдоган заявил, что обсудит вопрос Запорожской АЭС с российским коллегой Путиным", – сказано в сообщении.

Также Эрдоган призвал МАГАТЭ принять необходимые меры для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС.

Турецкий лидер вновь заявил, что Турция готова организовать у себя встречу президентов Путина и Зеленского и "продолжит вносить необходимый вклад в дипломатическое урегулирование".

Вчера Россия ответила генсеку ООН отказом на идею демилитаризованной зоны на ЗАЭС.

Сегодня Главное управление разведки Минобороны получило новые подтверждения о подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской АЭС 19 августа. 

  • Вчера во Львове Зеленский провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Президент Украины призвал генсека ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.
  • Зеленский и Эрдоган обсудили воровство Россией украинского зерна – оба лидера подчеркнули, что торговля ворованным недопустима. 
  • Зеленский заявил, что Россия должна немедленно вывести войска с территории ЗАЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ. Если мир не может этого обеспечить, по словам Зеленского, "это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности".

Читайте также: Эрдоган после встречи с Зеленским вновь высказал надежду на переговоры между Украиной и РФ

Оксана Житнюк
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