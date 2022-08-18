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Россия неделю думала и ответила генсеку ООН отказом насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 16:37
Россия неделю думала и ответила генсеку ООН отказом насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС - Фото
Глава МИД РФ Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Страна-оккупант Россия отказала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в создании демилитаризованной зону вокруг захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Об этом пропагандистскому агентству оккупантов ТАСС заявил замдиректора департамента прессы в МИД РФ Иван Нечаев.

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11 августа генсек ООН призвал "немедленно прекратить" все боевые действия в непосредственной близости от АЭС и не наносить удары по ее объектам или окрестностям, вывести любой военный персонал и технику и воздержаться от дальнейшего развертывания сил на объекте.

"Предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС неприемлемо", – сказал Нечаев.

Представитель страны-агрессора заявил, что ДМЗ вокруг ЗАЭС "сделает станцию более уязвимой".

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС, самую большую в Европе и третью в мире. В июле и августе туда согнали больше личного состава и техники. Оккупанты заминировали АЭС и неоднократно обстреливали ее территорию, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". Была повреждена ЛЭП, АЭС враг начал переподключать к оккупированному Крыму. В МАГАТЭ требуют допуска. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя за западную аудиторию ложь и пропаганду (пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой, фактически, шантажируя его.

Сегодня, 18 августа, оккупанты пригрозили заглушить станцию. Энергоатом заявил, что это усилит угрозу радиационной катастрофы.

Читайте также: Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и как она использует ее против Украины

Евгений Пилипенко
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ДМЗ ООН война оккупанты мид рф оккупация АЭС демилитаризованная зона заэс Антониу Гуттериш Иван Нечаев
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