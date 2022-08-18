Россия неделю думала и ответила генсеку ООН отказом насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС
Страна-оккупант Россия отказала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в создании демилитаризованной зону вокруг захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Об этом пропагандистскому агентству оккупантов ТАСС заявил замдиректора департамента прессы в МИД РФ Иван Нечаев.
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11 августа генсек ООН призвал "немедленно прекратить" все боевые действия в непосредственной близости от АЭС и не наносить удары по ее объектам или окрестностям, вывести любой военный персонал и технику и воздержаться от дальнейшего развертывания сил на объекте.
"Предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС неприемлемо", – сказал Нечаев.
Представитель страны-агрессора заявил, что ДМЗ вокруг ЗАЭС "сделает станцию более уязвимой".
Сегодня, 18 августа, оккупанты пригрозили заглушить станцию. Энергоатом заявил, что это усилит угрозу радиационной катастрофы.
- Секретарь СНБО Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС – "это наша территория, пусть армия РФ идет вон".
- 12 августа постпред Украины в ООН Сергей Кислица объяснил послу России "доступно, как школьнику", что нужно на ЗАЭС.
- 15 августа генсек ООН обсудил с главой МО РФ "условия безопасного функционирования" ЗАЭС.
- 18 августа Гутерриш находится во Львове с визитом.
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