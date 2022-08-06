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The Insider: Оккупанты что-то завезли на ЗАЭС, возможно, заминировали энергоблоки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 09:06
Скриншот
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Российские оккупанты, возможно, заминировали энергоблоки захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом, ссылаясь на два источника, пишет The Insider, редакция которого расположена в Риге.

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Журналисты показали видео, на котором тентованные грузовики армии РФ заезжают на территорию ЗАЭС, после чего что-то разгружают. Издание пишет о "подозрительной активности российских солдат".

Первый источник сообщил, что колонна грузовиков прибыла 2 августа: часть автомобилей заехала в машинный зал первого энергоблока через грузовые ворота. Источник утверждает, что там провели минирование.

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Другой источник говорит, что территория вокруг станции заминирована, но не имеет данных, был ли энергоблок также заминирован или его используют просто для хранения взрывчатки и боеприпасов. Он говорит, что мины и боекомплект россияне хранят "в непосредственной близости к энергоблокам", под эстакадами, а его часть – даже внутри энергоблока.

На ЗАЭС находятся около 500 оккупантов, их БТРы, зенитные установки, техника для радиохимической разведки, добавил он. Этот же источник сообщил, что у села Водяное рядом со станцией размещены батареи РСЗО "Град".

Издание пишет, что захватом АЭС руководил генерал-майор армии России Алексей Домбровский, впоследствии командование передали генерал-майору РХБЗ Валерию Васильеву.

Эти два источника The Insider назвали провокациями россиян обстрелы территории ЗАЭС вчера, 5 августа.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.
  • 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.
  • 23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на АЭС.
  • Британская разведка сообщает, что РФ использует АЭС для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.

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Евгений Пилипенко
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