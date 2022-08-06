Российские оккупанты, возможно, заминировали энергоблоки захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом, ссылаясь на два источника, пишет The Insider, редакция которого расположена в Риге.

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Журналисты показали видео, на котором тентованные грузовики армии РФ заезжают на территорию ЗАЭС, после чего что-то разгружают. Издание пишет о "подозрительной активности российских солдат".

Первый источник сообщил, что колонна грузовиков прибыла 2 августа: часть автомобилей заехала в машинный зал первого энергоблока через грузовые ворота. Источник утверждает, что там провели минирование.

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Другой источник говорит, что территория вокруг станции заминирована, но не имеет данных, был ли энергоблок также заминирован или его используют просто для хранения взрывчатки и боеприпасов. Он говорит, что мины и боекомплект россияне хранят "в непосредственной близости к энергоблокам", под эстакадами, а его часть – даже внутри энергоблока.

На ЗАЭС находятся около 500 оккупантов, их БТРы, зенитные установки, техника для радиохимической разведки, добавил он. Этот же источник сообщил, что у села Водяное рядом со станцией размещены батареи РСЗО "Град".

Издание пишет, что захватом АЭС руководил генерал-майор армии России Алексей Домбровский, впоследствии командование передали генерал-майору РХБЗ Валерию Васильеву.

Эти два источника The Insider назвали провокациями россиян обстрелы территории ЗАЭС вчера, 5 августа.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.

23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на АЭС.

Британская разведка сообщает, что РФ использует АЭС для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.

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Евгений Пилипенко

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