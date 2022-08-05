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Обстрел оккупантами Запорожской АЭС: МИД призвал усилить давление на Россию

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 19:50
Обстрел оккупантами Запорожской АЭС: МИД призвал усилить давление на Россию - Фото
Запорожская АЭС (Фото - пресс-служба Энергоатома)

МИД в специальном заявлении решительно осудил провокации оккупационных войск РФ на территории временно захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.

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В заявлении сказано, что 5 августа Россия провела артиллерийские обстрелы территории в районе промышленной площадки ЗАЭС, где ранее армия РФ разместила военную технику и запасы вооружений.

"В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС", – отмечает МИД.

МИД также утверждает, что возможные последствия прямого попадания в действующий атомный реактор равноценны применению ядерного оружия.

МИД призывает международное сообщество "ради безопасности всего мира" срочно заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.
  • 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС.
  • 23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и сказал, что "продолжает прилагать усилия, чтобы как можно быстрее согласовать и возглавить миссию безопасности".
  • Британская разведка сообщает, что армия РФ использует Запорожскую АЭС в Энергодаре для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.

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Сергей Бережной
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ядерная угроза МИД Украины провокация Запорожская АЭС
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