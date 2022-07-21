Оккупанты ввели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС – Энергоатом

Российские оккупанты ввели не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщил Энергоатом в официальном Telegram.

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Компания сообщает, что арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора – в том числе в непосредственной близости от бака с легковоспламеняющимся маслом, которым охлаждается паровая турбина.

"Там есть и взрывоопасный водород, который используется для охлаждения генератора", – предупреждает Энергоатом.

Компания отмечает, что присутствие военной техники оккупантов сделало невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к зоне энергоблока №1.

Энергоатом заявляет, что если произойдет пожар, например, из-за детонации боекомплекта, то последствия могут быть сопоставимы с аварией 1986 года на Чернобыльской АЭС.

"Энергоатом в очередной раз настаивает на необходимости скорейшего освобождения Запорожской АЭС и внось обращается к международному сообществу с призывом принять меры для этого", – сказано в заявлении.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это крупнейшая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности, большинство блоков остановлены и стоят в резерве.

5 июля директор МАГАТЭ Гросси заявил, что захват Россией ЗАЭС привел к тому, что угрозы для безопасности станции нарастают с каждым днем.

15 июля в Энергоатоме сообщили, что на территории ЗАЭС оккупанты ставят ракетные комплексы.

20 июля сообщалось, что оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы энергоблоков, чтобы они могли разместить там военную технику.

Сергей Бережной

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