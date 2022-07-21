Оккупанты ввели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС – Энергоатом
Российские оккупанты ввели не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщил Энергоатом в официальном Telegram.
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Компания сообщает, что арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора – в том числе в непосредственной близости от бака с легковоспламеняющимся маслом, которым охлаждается паровая турбина.
"Там есть и взрывоопасный водород, который используется для охлаждения генератора", – предупреждает Энергоатом.
Компания отмечает, что присутствие военной техники оккупантов сделало невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к зоне энергоблока №1.
Энергоатом заявляет, что если произойдет пожар, например, из-за детонации боекомплекта, то последствия могут быть сопоставимы с аварией 1986 года на Чернобыльской АЭС.
"Энергоатом в очередной раз настаивает на необходимости скорейшего освобождения Запорожской АЭС и внось обращается к международному сообществу с призывом принять меры для этого", – сказано в заявлении.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это крупнейшая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности, большинство блоков остановлены и стоят в резерве.
- 5 июля директор МАГАТЭ Гросси заявил, что захват Россией ЗАЭС привел к тому, что угрозы для безопасности станции нарастают с каждым днем.
- 15 июля в Энергоатоме сообщили, что на территории ЗАЭС оккупанты ставят ракетные комплексы.
- 20 июля сообщалось, что оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы энергоблоков, чтобы они могли разместить там военную технику.
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