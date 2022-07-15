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На Запорожской АЭС оккупанты ставят ракетные комплексы – президент Энергоатома

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 23:59
На Запорожской АЭС оккупанты ставят ракетные комплексы – президент Энергоатома - Фото
Петр Котин (Фото - пресс-служба форума Украина 30)

На Запорожской АЭС войска оккупантов размещают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь. Об этом сказал в телеэфире президент Энергоатома Петр Котин.

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Котин также заявил, что россияне продолжают держать на территории АЭС тяжелую военную технику – в том числе танки и бронемашины.

По его сведениям, непосредственно на территории АЭС постоянно находятся около 500 военных РФ.

Запорожская ОВА сегодня сообщила, что ей известно о размещении на территории АЭС вооружений и о "постоянном терроре и нарушении прав работников станции". При этом, отметили в ОВА, "благодаря нашим операторам атомная станция работает, ситуация с безопасностью там относительно контролируемая". 

  • 4 марта российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании "Энергоатом", расположенную рядом с городом. Это крупнейшая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире.
  • Запорожская АЭС работает в Объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности. Большинство блоков остановлены и стоят в резерве.
Сергей Бережной
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оккупанты петр котин Запорожская АЭС
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