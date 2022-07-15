На Запорожской АЭС оккупанты ставят ракетные комплексы – президент Энергоатома
15.07.2022, 23:59
Петр Котин (Фото - пресс-служба форума Украина 30)
На Запорожской АЭС войска оккупантов размещают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь. Об этом сказал в телеэфире президент Энергоатома Петр Котин.
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Котин также заявил, что россияне продолжают держать на территории АЭС тяжелую военную технику – в том числе танки и бронемашины.
По его сведениям, непосредственно на территории АЭС постоянно находятся около 500 военных РФ.
Запорожская ОВА сегодня сообщила, что ей известно о размещении на территории АЭС вооружений и о "постоянном терроре и нарушении прав работников станции". При этом, отметили в ОВА, "благодаря нашим операторам атомная станция работает, ситуация с безопасностью там относительно контролируемая".
- 4 марта российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании "Энергоатом", расположенную рядом с городом. Это крупнейшая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире.
- Запорожская АЭС работает в Объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности. Большинство блоков остановлены и стоят в резерве.
- 3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.
- 5 июля директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что захват Россией Запорожской АЭС привел к тому, что угрозы для безопасности станции нарастают с каждым днем.
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