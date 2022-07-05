Риск аварии на Запорожской АЭС из-за оккупантов растет с каждым днем – директор МАГАТЭ
05.07.2022, 22:04
Рафаэль Гросси (фото: EPA/Chrisian Bruna)
Захват Россией Запорожской АЭС привел к тому, что угрозы для безопасности станции нарастают с каждым днем. Об этом заявил директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления в Канберре. Об этом пишет Deutsche Welle.
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Гросси сказал, что руководство и персонал Запорожской атомной станции работают под постоянным давлением.
"С каждым днем, пока такое положение сохраняется, риск несчастного случая или нарушения техники безопасности растет", – заявил директор МАГАТЭ.
- 4 марта российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании "Энергоатом", расположенную рядом с городом. Это крупнейшая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире.
- Запорожская АЭС работает в Объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности. Большинство блоков остановлены и стоят в резерве.
- 3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук.
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