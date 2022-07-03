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Оккупанты забили до смерти сотрудника Запорожской АЭС – мэр Энергодара

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 22:56
Оккупанты забили до смерти сотрудника Запорожской АЭС – мэр Энергодара - Фото
Запорожская АЭС (Фото - пресс-служба Энергоатома)

3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук. Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Орлов написал, что оккупанты требовали от Гончарука нырять в охладительный бассейн ЗАЭС. Гончарук отказался, и россияне его жестоко избили.

"С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу г. Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он скончался, так и не придя в сознание", – написал Орлов.

26 июня сообщалось, что оккупанты требуют от работников Запорожской АЭС спустить воду из охлаждающих бассейнов, потому что там якобы может быть оружие. В Энергоатоме заявляли, что это провокация, которая ставит под угрозу безопасность станции.

  • 4 марта российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании "Энергоатом", расположенную рядом с городом. Это крупнейшая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире.
  • 18 мая оккупанты заявили, что собираются продавать Украине электроэнергию из ЗАЭС.
  • Запорожская АЭС работает в Объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности. Большинство блоков остановлены и стоят в резерве.
Сергей Бережной
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