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Оккупанты хотят продавать Украине электроэнергию с украденной ими Запорожской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 18:58
Оккупанты хотят продавать Украине электроэнергию с украденной ими Запорожской АЭС - Фото
Скриншот с видео

Вице-премьер страны-агрессора РФ Марат Хуснуллин приехал во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области и заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию, вырабатываемую захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

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"Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать – значит, будет работать на Россию", — сказал Хуснуллин.

Также оккупант заявил, что на всех захваченных россиянами территориях Украины они планируют запустить "максимальный оборот рубля". По словам Хуснуллина, жители Запорожской области "уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях".

На брифинге, который дал в Мелитополе Хуснуллин, рядом с ним стоял коллаборант Евгений Балицкий – депутат Запорожского областного совета, нардеп VII и VIII созывов от пророссийской партии Оппоблок, которого оккупанты назначили "главой военно-гражданской администрации Запорожской области".

  • 4 марта российские оккупанты временно захватили город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию госкомпании Энергоатом, расположенную рядом с городом.
    Это самая большая по размерам атомная электростанция в Европе и третья – в мире.
  • 16 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты получили указание готовить Энергодар Запорожской области к так называемому референдуму. Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле оккупанты планируют окончательно присоединить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины, отметили в ОВА.
Вадим Ребрина
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Энергодар Запорожская АЭС марат хуснуллин
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