Оккупанты получили указание готовить Энергодар к "референдуму" — Запорожская ОВА

Оккупанты получили указание готовить Энергодар Запорожской области к так называемому референдуму. Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле оккупанты планируют окончательно присоединить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины, сообщает Запорожская ОВА.

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По словам местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

"В Энергодаре КП "Единые информационные системы" больше не имеет возможности выполнять свои функции в полном объеме в пользу города, поэтому его финансирование временно, до освобождения города от оккупантов, приостановлено. Счета предприятия сейчас заблокированы", – говорится в сообщении.

Работникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложили временно перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.

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Вадим Ребрина

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