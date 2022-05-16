UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты получили указание готовить Энергодар к "референдуму" — Запорожская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 23:33
Оккупанты получили указание готовить Энергодар к
Энергодар (фото - Энергодарский горсовет, Facebook)

Оккупанты получили указание готовить Энергодар Запорожской области к так называемому референдуму. Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле оккупанты планируют окончательно присоединить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины, сообщает Запорожская ОВА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

"В Энергодаре КП "Единые информационные системы" больше не имеет возможности выполнять свои функции в полном объеме в пользу города, поэтому его финансирование временно, до освобождения города от оккупантов, приостановлено. Счета предприятия сейчас заблокированы", – говорится в сообщении.

Работникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложили временно перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.

Читайте также: Оккупанты могут провести псевдореферендум о присоединении Мариуполя к РФ 15 мая – мэрия

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
псевдореферендум Энергодар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 