Оккупанты могут провести псевдореферендум о присоединении Мариуполя к РФ 15 мая – мэрия

Российские оккупанты 15 мая могут провести незаконный псевдореферендум о присоединении Мариуполя к РФ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам советника мэра, сейчас поступает информация о намерении организовать и провести псевдореферендум в Мариуполе о присоединении к России. Местное издание 0629.ua, ссылаясь на свои источники, называет дату – 15 мая.

"Мы тоже неоднократно получали свидетельства от источников, что самоназванный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – написал Андрющенко.

Он также сообщил, что в школах Мариупольского района и Мариуполя детей заставляют подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область". Также оккупанты переводят Мариуполь на российский код мобильной связи +7, абоненты получают SMS-уведомления об этом.

По словам Андрющенко, на фоне этого можно утверждать про ускорение прямой незаконной аннексии Мариуполя Россией.

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Оксана Житнюк

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