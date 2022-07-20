ЗАЭС. Россияне боятся обстрелов, потому хотят загнать танки к энергоблокам – Энергоатом
Российские оккупанты в очередной раз нарушают ядерную и радиационную безопасность на Запорожской атомной электростанции, пытаясь разместить у энергоблоков свою технику из-за опасений, что украинские военнослужащие нанесут по ней удар. Об этом сообщает Энергоатом.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Российские военные требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на первом, втором и третьем энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.
"Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ. Поэтому в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом", – сказано в сообщении.
В Энергоатоме утверждают, что при размещении там военной техники россияне перекроют доступ пожарной техники к трем энергоблокам. В случае пожара его тушение будет крайне проблематичным, так как спецтранспорт просто не сможет подъехать к месту.
"Таким образом, российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС! Они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции", – заявили в Энергоатоме.
- Сегодня Стратком ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удар по скоплению российских оккупантов во временно оккупированном Энергодаре.
Читайте также: На территории Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения — мэр Энергодара
Комментарии