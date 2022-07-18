На территории Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения — мэр Энергодара

На территории временно оккупированной Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения, также есть погибшие. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня Энергодар всколыхнула новость о том, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС произошло событие, в результате которого рашистов немного стало меньше физически", – написал он.

Орлов отметил, что вокруг события "ходит много домыслов", поэтому решил поделиться "известными нам фактами".

По его словам, во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены девятеро военных РФ с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации. Также есть и погибшие, но точное количество Орлов не назвал.

"Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного "прореживания" рядов оккупантов на объекте, который они вроде как тщательно "охраняют". Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы", – написал мэр.

Он отметил, что россияне настолько испугались, что в панике бегали по территории станции и заблокировали сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. Людей, по информации Орлова, уже отпустили.

"Оккупанты же продолжают искать врагов. И, возможно, начинают отдавать себе отчет, что циничные обстрелы соседних населенных пунктов, которые ведутся ими с территории атомной станции, не пройдут для них бесследно", – написал мэр Энергодара.

15 июля президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что на Запорожской АЭС войска оккупантов размещают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.