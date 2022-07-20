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ВСУ нанесли удар по скоплению войск России в оккупированном Энергодаре – видео последствий

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 17:10
ВСУ нанесли удар по скоплению войск России в оккупированном Энергодаре – видео последствий - Фото
Удар ВСУ по россиянам в Энергодаре (скриншот видео СтратКома)

Украинские военные нанесли удар по скоплению российских оккупантов во временно оккупированном Энергодаре. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Там пишут, что после удара ВСУ среди россиян началась паника, поскольку они были уверены, что смогут легко накопить в Энергодаре склады и обстреливать оттуда мирные украинские города. Однако у ВСУ есть "то", что с ювелирной точностью везде их достанет, напомнили в управлении.

В СтратКоме отметили, что российская пропаганда пытается разогнать фейк, что Украина якобы пытается попасть по энергоблоку атомной электростанции. Однако это ложь, заявили в управлении.

Там подчеркнули, что ВСУ бьют исключительно по врагу, и опубликовали видео последствий удара, снятое с местной АЭС. Оно четко показывает, где произошла "вечеринка", добавили в СтратКоме. 

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Марк Сировой
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ВСУ АЭС армия рф Энергодар войска россии
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