Данилов: Войну нельзя показывать в онлайн, Шойгу приказал уничтожать западное оружие

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему украинское командование аккуратно подает информацию о ситуации на фронте. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

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По его словам, информация с фронта является "крайне чувствительной", которая может привести к потерям в Вооруженных Силах Украины при некорректной подаче. Он отметил, что нельзя передавать всю информацию в онлайн-режиме.

Данилов заявил, что россияне открыли охоту на западные вооружения от союзников, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал уничтожать западную технику.

"Именно военные могут решать, где и какую информацию они могут распространять. Я категорически против стримов и других вещей, касающихся войны. В записи можно смотреть, когда пройдет время, когда эта техника отойдет на соответствующее расстояние от города, где они отработали", — сказал секретарь СНБО.

Он заявил, что все члены СНБО и ставки верховного главнокомандующего каждое утро получают отчет о ситуации на фронте, однако 90% этой информации не может быть открытой для всего общества, так как это может навредить украинским защитникам.

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Дмитрий Гриниченко

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