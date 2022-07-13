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Данилов: Украина освободит все свои территории. Главная цель — уничтожение оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 07:57
Данилов: Украина освободит все свои территории. Главная цель — уничтожение оккупантов - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео BBC)

Украина освободит все оккупированные россиянами территории, вопрос только в сроках и очередности. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, президент Владимир Зеленский дал задачу освободить все временно оккупированные территории, а не только юг Украины. 

"Конечно, мы не можем освободить все территории в один момент, но президент поставил задачу освободить все наши территории, вопрос только во времени и очередности", — сказал Данилов.

Он отметил, что уничтожение складов боеприпасов, штабов и баз хранения техники россиян — это результат работы высокоточного оружия, которое Украина начала получать от союзников, вероятно, имея в виду ракетные системы HIMARS.

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Насчет деоккупации юга Украины Данилов заявил, что все будет зависеть от военного командования.

"Не думаю, что российская армия будет отступать, инициатива будет за нашими военными. Они все держат в тайне и будут разрабатывать планы, гражданские не должны комментировать операции по освобождению территорий", — отметил секретарь СНБО.

Данилов также подчеркнул, что выступает против формулировки "деоккупация", когда речь идет об освобождении территорий, заявив, что главной целью Украины является "уничтожение агрессора и оккупанта на нашей земле". 

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.
  • 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
  • 10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области.

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Дмитрий Гриниченко
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война освобождение деоккупация Алексей Данилов
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