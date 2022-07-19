Данилов: Мы установили определенный паритет, но надо больше оружия

Вооружение, которое западные партнеры поставляют в Украину, установило паритет на определенных позициях на фронте, но нужно больше оружия. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"На сегодняшний день мы имеем ситуацию совсем иную, чем месяц назад. Благодаря тому, что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенных позициях. Достаточно ли этого на сегодня? К большому сожалению, я могу сказать, что хотелось бы больше", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО выразил надежду, что на предстоящей 20 июля встрече в формате Рамштайн будут достигнуты договоренности об увеличении поставок оружия в Украину.

"Будем думать, что наши партнеры будут добавлять нам оружие, добавлять, не останавливаться, чтобы это не был паритет, а было преимущество в нашу пользу, чтобы у нас было больше возможностей закончить эту войну", – сказал Данилов.

Четвертая встреча союзников в формате Рамштайн состоится 20 июля и пройдет онлайн.

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Наталия Медведева

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