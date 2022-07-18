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Резников анонсировал хорошие новости из США после разговора с главой Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 23:11
Резников анонсировал хорошие новости из США после разговора с главой Пентагона - Фото
Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Дж. Остином накануне встреча контактной группы по обороне Украины (UDCG), известной как "формат Рамштайн". 

"Обсудили с нашим большим другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках Рамштайн: согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле поступающих в Украину вооружений и т. д. Также у главы Пентагона есть очень хорошие новости, но подробности будут чуть позже", – написал Резников в Twitter. 

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Встреча в "формате Рамштайн" состоится 20 июля и пройдет в режиме онлайн. 

Ранее, 12 июля Резников и Остин созванивались относительно повестки дня Рамштайна 4.0. Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украине, в том числе о новом пакете на $400 млн, о котором было объявлено 8 июля.  

В конце апреля на авиабазе Рамштайн собрались около 40 министров обороны для обсуждения военной помощи Украине. Резников заявил после встречи, что Украина переходит на западные калибры и технику. 

Во втором заседании контактной группы 23 мая  приняли участие представители 47 стран. 

После третьей встречи в формате Рамштайн, которая состоялась 15 июня, Украина получила гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним; дополнительные снаряды для РСЗО Himars; две системы береговой охраны с ракетами Harpoon и многое другое. 

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Роман Брыль
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пентагон Алексей Резников минобороны рамштайн Ллойд Остин
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