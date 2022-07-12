Рамштайн 4.0. Следующая встреча антипутинской коалиции состоится 20 июля, онлайн

Четвертая встреча контактной группы по обороне Украины (UDCG), известная как "формат Рамштайн", состоится 20 июля и пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в отчете о телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова.

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Как отмечается, Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украине, в том числе о новом пакете на $400 млн, о котором было объявлено 8 июля.

Резников рассказал главе Пентагоне о ситуации в Украине.

Министры обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по обороне Украины, которое состоится 20 июля, и обменялись мнениями о будущем помощи США и союзников Украине в формате UDCG.

На этот раз встреча участников антипутинской коалиции пройдет в виртуальном режиме.

26 апреля на авиабазе Рамштайн собрались около 40 министров обороны для обсуждения военной помощи Украине. Резников заявил после встречи, что Украина переходит на западные калибры и технику.

Во втором заседании контактной группы 23 мая приняли участие представители 47 стран.

После третьей встречи в формате Рамштайн, которая состоялась 15 июня, Украина получила гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним; дополнительные снаряды для РСЗО Himars; две системы береговой охраны с ракетами Harpoon и многое другое.

Наталия Медведева

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