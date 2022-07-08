"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского и Залужного
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.
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Отвечая на вопрос о слухах про конфликт между Зеленским и Залужным, а также другими членами ставки верховного главнокомандующего, Данилов заявил, что подобная информация является "абсолютной чушью".
"Мы оказались в состоянии войны, 21 член ставки верховного главнокомандующего осознают свою ответственность. На заседании ставки я обратился и попросил всех, что нельзя заниматься политическими вопросами во время войны. Это должно быть табу, нам нужна победа", — сказал он.
Он отметил, что "все эти вещи, которые начинают тиражировать в СМИ, не соответствуют действительности".
"Сначала должна быть победа. Вопрос единства в стране должен быть вопросом номер один", — резюмировал секретарь СНБО.
- Ранее Зеленский заверил, что у него нет никаких недоразумений с Генштабом ВСУ.
- 5 июля главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выезда за пределы своих районов и областей нужно разрешение территориального центра комплектования.
- После общественного резонанса Зеленский попросил Генштаб не принимать без него "подобных решений", а 6 июля поручил отменить скандальный порядок.
- Залужный сообщил, что порядок отменен, а после доработки и изменений в законодательной базе будет обновленный документ.
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