"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского и Залужного

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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Отвечая на вопрос о слухах про конфликт между Зеленским и Залужным, а также другими членами ставки верховного главнокомандующего, Данилов заявил, что подобная информация является "абсолютной чушью".

"Мы оказались в состоянии войны, 21 член ставки верховного главнокомандующего осознают свою ответственность. На заседании ставки я обратился и попросил всех, что нельзя заниматься политическими вопросами во время войны. Это должно быть табу, нам нужна победа", — сказал он.

Он отметил, что "все эти вещи, которые начинают тиражировать в СМИ, не соответствуют действительности".

"Сначала должна быть победа. Вопрос единства в стране должен быть вопросом номер один", — резюмировал секретарь СНБО.

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Дмитрий Гриниченко

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