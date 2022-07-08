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"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского и Залужного

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 18:21
Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.  

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Отвечая на вопрос о слухах про конфликт между Зеленским и Залужным, а также другими членами ставки верховного главнокомандующего, Данилов заявил, что подобная информация является "абсолютной чушью".

"Мы оказались в состоянии войны, 21 член ставки верховного главнокомандующего осознают свою ответственность. На заседании ставки я обратился и попросил всех, что нельзя заниматься политическими вопросами во время войны. Это должно быть табу, нам нужна победа", — сказал он. 

Он отметил, что "все эти вещи, которые начинают тиражировать в СМИ, не соответствуют действительности". 

"Сначала должна быть победа. Вопрос единства в стране должен быть вопросом номер один", — резюмировал секретарь СНБО.

Читайте также: Залужный: Главной задачей является освобождение территорий Украины в границах 1991 года 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война Валерий Залужный Алексей Данилов
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