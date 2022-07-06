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Новости | Залужный: Порядок о разрешениях от военкоматов отменен. Будет обновленный документ

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 15:35
Залужный: Порядок о разрешениях от военкоматов отменен. Будет обновленный документ - Фото
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)

Отменен порядок, по которому военнообязанные, резервисты и призывники должны были получать разрешения от военкоматов для выезда из областей проживания. После доработки и изменений в законодательной базе будет обновленный документ, сообщил в Facebook главком ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, порядок о разрешениях для выезда обсуждался сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Начальник Генштаба "для недопущения дальнейших манипуляций" вокруг этого вопроса решил отменить порядок с отправкой на доработку.

Залужный отметил, что действующая законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов.

Он заверил, что обновленный документ будет разработан на основе изменений к законам и правовым актам, которые регулируют перемещение граждан в условиях военного положения.

Читайте также: "Страна остановится". Запрет на выезд: что не так с новым порядком Генштаба

Марк Сировой
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выезд Валерий Залужный разрешение генштаб военокматы
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