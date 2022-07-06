Новости | Залужный: Порядок о разрешениях от военкоматов отменен. Будет обновленный документ
Отменен порядок, по которому военнообязанные, резервисты и призывники должны были получать разрешения от военкоматов для выезда из областей проживания. После доработки и изменений в законодательной базе будет обновленный документ, сообщил в Facebook главком ВСУ Валерий Залужный.
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По его словам, порядок о разрешениях для выезда обсуждался сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Начальник Генштаба "для недопущения дальнейших манипуляций" вокруг этого вопроса решил отменить порядок с отправкой на доработку.
Залужный отметил, что действующая законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов.
Он заверил, что обновленный документ будет разработан на основе изменений к законам и правовым актам, которые регулируют перемещение граждан в условиях военного положения.
- 5 июля Залужный заявил, что для выезда за пределы своих районов и областей нужно разрешение территориального центра комплектования.
- После общественного резонанса президент Владимир Зеленский попросил Генштаб не принимать без него "подобных решений", а 6 июля поручил отменить скандальный порядок.
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