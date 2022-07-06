Зеленский поручил Генштабу отменить порядок о разрешениях на выезд из областей – источник
06.07.2022, 14:36
Владимир Зеленский (фото - ОП)
Президент Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить порядок о выдаче разрешений призывникам, военнообязанным и резервистам для выезда из области проживания. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из Офиса президента.
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Он отметил, что встреча Зеленского с военным руководством была закрытой. По его словам президент поручил отменить порядок, "но чтобы от этого не пострадала обороноспособность".
- 5 июля главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выезда за пределы своих районов и областей нужно разрешение территориального центра комплектования.
- Зеленский заявил, что обсудит этот вопрос с военным руководством, и попросил Генштаб не принимать без него "подобных решений".
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