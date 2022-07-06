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Зеленский поручил Генштабу отменить порядок о разрешениях на выезд из областей – источник

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 14:36
Зеленский поручил Генштабу отменить порядок о разрешениях на выезд из областей – источник - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить порядок о выдаче разрешений призывникам, военнообязанным и резервистам для выезда из области проживания. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из Офиса президента.

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Он отметил, что встреча Зеленского с военным руководством была закрытой. По его словам президент поручил отменить порядок, "но чтобы от этого не пострадала обороноспособность".

Читайте также: Разрешение на выезд от военкомата. Омбудсмен раскритиковал норму для военнообязанных

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский выезд военкомат генштаб разрешения
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