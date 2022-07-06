Зеленский: Никаких недоразумений у нас с Генштабом нет
Президент Владимир Зеленский заверил, что у него нет никаких недоразумений с Генштабом ВСУ. Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
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Зеленский говорил в контексте скандального порядка от Генштаба, который запрещал выезжать военнообязанным из областей проживания без разрешения военкомата. Президент отметил, что с этим вопросом разобрались сегодня на заседании с военными – и порядок будет отменен.
"Никаких недоразумений у нас нет. У нас – война. И мы должны работать как одна команда, мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, то надо исправлять эти ошибки. Они – мелкие в сравнении с той крепостью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это – ни о чем. Ошибки надо исправлять – вот и все", – сказал президент.
- 5 июля главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выезда за пределы своих районов и областей нужно разрешение территориального центра комплектования.
- После общественного резонанса Зеленский попросил Генштаб не принимать без него "подобных решений", а 6 июля поручил отменить скандальный порядок.
- Залужный сообщил, что порядок отменен, а после доработки и изменений в законодательной базе будет обновленный документ.
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