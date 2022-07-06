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Зеленский: Никаких недоразумений у нас с Генштабом нет

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 18:04
Зеленский: Никаких недоразумений у нас с Генштабом нет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заверил, что у него нет никаких недоразумений с Генштабом ВСУ. Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

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Зеленский говорил в контексте скандального порядка от Генштаба, который запрещал выезжать военнообязанным из областей проживания без разрешения военкомата. Президент отметил, что с этим вопросом разобрались сегодня на заседании с военными – и порядок будет отменен.

"Никаких недоразумений у нас нет. У нас – война. И мы должны работать как одна команда, мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, то надо исправлять эти ошибки. Они – мелкие в сравнении с той крепостью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это – ни о чем. Ошибки надо исправлять – вот и все", – сказал президент.  

Читайте также: "Страна остановится". Запрет на выезд: что не так с новым порядком Генштаба

Марк Сировой
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Владимир Зеленский ВСУ Валерий Залужный генштаб военкоматы порядок
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