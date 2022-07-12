Энергодар. Россияне сами обстреливают город, ВСУ ни причем, это провокация – мэр

Энергодарский мэр Дмитрий Орлов утверждает, что Вооруженные Силы Украины не наносят удары по захваченному россиянами городу на Днепре в Запорожской области, а взрывы и перестрелка, которые слышали местные жители, – это провокация оккупантов. Свое видение ситуации Орлов, который не находится в оккупации, изложил в Telegram.

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По его словам, у энергодарцев "сложилось впечатление", что россияне стреляли в воздух, изображая перестрелку, и сами обстреляли минами гараж около здания СБУ.

"Обстрел" здания СБУ – это провокация рашистов. Как и последующая стрельба в воздух на улицах. Обстреливать здание СБУ нашим нет никакого смысла, поскольку оно уже долгое время не используется самими орками, и нашим спецслужбам об этом известно", – написал Орлов.

Днем 12 июля он добавил, что оккупанты "продолжают провокации: на своих пропагандистских каналах они распространяют заявления, что ВСУ вроде бы среди белого дня обстреляли жилые кварталы города".

"В Энергодаре действительно сегодня снова слышны выстрелы и взрывы. Раздаются они из промзоны. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения", – заверил он.

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Мэр предположил, вероятная причина провокаций – посеять панику, спровоцировать людей к массовому выезду, чтобы использовать пробки в районе Васильевки как живой щит перед контрнаступлением ВСУ. Он призвал жителей удержаться от передвижения по улицам, не подходить к окнам, не поднимать незнакомые предметы или пакеты.

Telegram "Энергодар" сообщил, что распространенная в СМИ информация о "прилетах" в промзоне Запорожской АЭС "не подтверждается: рядом горит мусор".

Тот же канал ночью писал, что "примерно в 00:40 и 03:40 до 04:20 с дронов было атакованное помещение СБУ, которое заняли военнослужащие России. Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях".

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11-12 июля оккупанты завезли на Запорожскую АЭС пропагандистов, в том числе популярного в РФ дизайнера Артемия Лебедева.

Россия распространяет фейки об освобождении юга Украины, рассказывая об ударах ВСУ по Новой Каховке, пишут в СНБО.

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Евгений Пилипенко

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