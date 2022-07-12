UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Энергодар. Россияне сами обстреливают город, ВСУ ни причем, это провокация – мэр видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 17:54
Фото: t.me/orlovdmytroEn
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

Энергодарский мэр Дмитрий Орлов утверждает, что Вооруженные Силы Украины не наносят удары по захваченному россиянами городу на Днепре в Запорожской области, а взрывы и перестрелка, которые слышали местные жители, – это провокация оккупантов. Свое видение ситуации Орлов, который не находится в оккупации, изложил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, у энергодарцев "сложилось впечатление", что россияне стреляли в воздух, изображая перестрелку, и сами обстреляли минами гараж около здания СБУ.

"Обстрел" здания СБУ – это провокация рашистов. Как и последующая стрельба в воздух на улицах. Обстреливать здание СБУ нашим нет никакого смысла, поскольку оно уже долгое время не используется самими орками, и нашим спецслужбам об этом известно", – написал Орлов.

Днем 12 июля он добавил, что оккупанты "продолжают провокации: на своих пропагандистских каналах они распространяют заявления, что ВСУ вроде бы среди белого дня обстреляли жилые кварталы города".

"В Энергодаре действительно сегодня снова слышны выстрелы и взрывы. Раздаются они из промзоны. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения", – заверил он.

Читайте также: В Мелитополе прогремели взрывы. Горит военная база россиян в пригородном поселке — мэр

Мэр предположил, вероятная причина провокаций – посеять панику, спровоцировать людей к массовому выезду, чтобы использовать пробки в районе Васильевки как живой щит перед контрнаступлением ВСУ. Он призвал жителей удержаться от передвижения по улицам, не подходить к окнам, не поднимать незнакомые предметы или пакеты.

Telegram "Энергодар" сообщил, что распространенная в СМИ информация о "прилетах" в промзоне Запорожской АЭС "не подтверждается: рядом горит мусор".

Тот же канал ночью писал, что "примерно в 00:40 и 03:40 до 04:20 с дронов было атакованное помещение СБУ, которое заняли военнослужащие России. Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях".

Энергодар. Россияне сами обстреливают город, ВСУ ни причем, это провокация – мэр

Сегодня музыкальная группа ТНМК выпустила клип на песню "Энергодар – это Украина!":

  • Как проходила фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры для людей в оккупации.
  • 11-12 июля оккупанты завезли на Запорожскую АЭС пропагандистов, в том числе популярного в РФ дизайнера Артемия Лебедева.
  • Россия распространяет фейки об освобождении юга Украины, рассказывая об ударах ВСУ по Новой Каховке, пишут в СНБО.

Читайте также: ВСУ уничтожили командира дивизии из Волгограда: Горобца идентифицировали только по ДНК

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел фейк пропаганда запорожская область оккупация музыка провокация ТНМК Энергодар заэс Дмитрий Орлов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 