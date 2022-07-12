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В Мелитополе прогремели взрывы. Горит военная база россиян в пригородном поселке — мэр

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 14:28
В Мелитополе прогремели взрывы. Горит военная база россиян в пригородном поселке — мэр - Фото
Иван Федоров (Фото: скриншот с видео)

В Мелитополе местные жители слышали около 25 взрывов, в пригородном поселке Мирное горит база россиян, куда они свезли военную технику. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

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По его словам, местные жители сообщили, что в поселке Мирное горит база военной части ГСЧС, которую захватили оккупанты. Туда они перевезли свою военную технику после удара Вооруженных Сил Украины по базе в районе аэродрома. 

Он отметил, что жители слышали около 25 взрывов, а со стороны базы россиян поднимались густые клубы черного дыма. 

Поселок Мирное под Мелитополем (Карта: googlemaps.com)

Читайте также: ВСУ уничтожили более 200 россиян в Мелитополе, свыше 300 были ранены — мэр 

Дмитрий Гриниченко
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война мелитополь Иван Федоров
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