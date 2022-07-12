В Мелитополе прогремели взрывы. Горит военная база россиян в пригородном поселке — мэр
12.07.2022, 14:28
Иван Федоров (Фото: скриншот с видео)
В Мелитополе местные жители слышали около 25 взрывов, в пригородном поселке Мирное горит база россиян, куда они свезли военную технику. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, местные жители сообщили, что в поселке Мирное горит база военной части ГСЧС, которую захватили оккупанты. Туда они перевезли свою военную технику после удара Вооруженных Сил Украины по базе в районе аэродрома.
Он отметил, что жители слышали около 25 взрывов, а со стороны базы россиян поднимались густые клубы черного дыма.
- Утром 3 июля стало известно, что Вооруженные Силы Украины вывели из строя российскую базу во временно оккупированном Мелитополе. По словам мэра Ивана Федорова, по ней было нанесено более 30 ударов.
- Также на оккупированной территории Запорожской области в воскресенье, 3 июля, взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.
- На оккупированных территориях Запорожской области россияне угрожают местным жителям введением смертной казни.
Читайте также: ВСУ уничтожили более 200 россиян в Мелитополе, свыше 300 были ранены — мэр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии