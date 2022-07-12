В Мелитополе прогремели взрывы. Горит военная база россиян в пригородном поселке — мэр

В Мелитополе местные жители слышали около 25 взрывов, в пригородном поселке Мирное горит база россиян, куда они свезли военную технику. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

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По его словам, местные жители сообщили, что в поселке Мирное горит база военной части ГСЧС, которую захватили оккупанты. Туда они перевезли свою военную технику после удара Вооруженных Сил Украины по базе в районе аэродрома.

Он отметил, что жители слышали около 25 взрывов, а со стороны базы россиян поднимались густые клубы черного дыма.

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Дмитрий Гриниченко

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