Мэр: ВСУ вывели из строя российскую базу в Мелитополе, нанесли 30 ударов – фото, видео

Вооруженные Силы Украины вывели из строя российскую базу во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.
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По его словам, была поражена одна из четырех военных баз россиян в Мелитополе. ВСУ нанесли более 30 ударов около 03:00 и 05:00 исключительно по военной базе, подчеркнул Федоров.
Он также отметил, что россияне пытаются вывезти какую-то технику, но "ничего не уцелело".
"Сейчас оккупанты пытаются совершить провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!" – добавил мэр.
Издание РИА-Мелитополь со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрывы были в районе аэродрома. По данным журналистов, также начали детонировать склады боеприпасов.
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Федоров же добавил, что вчера благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами.
- Мелитополь находится примерно в 70 км от линии фронта. Город был оккупирован в самом начале полномасштабного вторжения и является важным узлом на юге Украины.
- С конца июня украинские военные начали использовать американские дальнобойные ракетные системы HIMARS. Их используют против важнейших целей в глубоком тылу. Официальных подтверждений, что их применяли против базы в Мелитополе, нет.
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