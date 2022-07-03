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Мэр: ВСУ вывели из строя российскую базу в Мелитополе, нанесли 30 ударов – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 09:12
Видео - РИА-Мелитополь
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Вооруженные Силы Украины вывели из строя российскую базу во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

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По его словам, была поражена одна из четырех военных баз россиян в Мелитополе. ВСУ нанесли более 30 ударов около 03:00 и 05:00 исключительно по военной базе, подчеркнул Федоров.

Он также отметил, что россияне пытаются вывезти какую-то технику, но "ничего не уцелело".

"Сейчас оккупанты пытаются совершить провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было!" – добавил мэр.

Издание РИА-Мелитополь со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрывы были в районе аэродрома. По данным журналистов, также начали детонировать склады боеприпасов.

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Мэр: ВСУ вывели из строя российскую базу в Мелитополе, нанесли 30 ударов – фото, видео

Федоров же добавил, что вчера благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами.  

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Марк Сировой
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ВСУ аэродром военная база армия рф мелитополь
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