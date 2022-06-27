Россияне украли имущество УЗ и сделали бронепоезд. Но он уязвим – Defense Express

Армия России пригнала в Украину новый бронепоезд "Енисей", для которого использовала украденные у Укрзалізниці комплектующие. Но поезд остается уязвимым, в частности для противотанковых ракетных комплексов, пишет профильное издание Defense Express.

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Отмечается, что российские пропагандисты сами признали: для постройки бронепоезда они украли контейнеры, тепловозы и подвижной состав УЗ в Харьковской области. Схема поезда – два маневренных тепловоза типа ЧМЭЗ и восемь вагонов (четыре – платформы с БМП-2 и зенитками ЗУ-23-2).

Оккупанты утверждают, что "Енисей" нужен для инженерной разведки и доставки боеприпасов, однако журналисты предполагают, что его основная задача – ведение боевых действий при охране вражеских коммуникаций.

На это указывает, например, расположение в голове поезда ЗУ-23-2, которая в первую очередь используется как противопехотное оружие. Кроме того, платформа с БМП-2 имеет аппарель для съезда, чтобы эта боевая машина могла "кружить" вокруг бронепоезда.

Журналисты отмечают, что у "Енисея" есть уязвимое место – топливный бак черного цвета между колесными парами.

По их словам, бак никак не защищен, ведь все, что над колесами в тепловозе ЧМЭЗ – это или силовая установка, или кабина экипажа. Защита бронепластинами на тепловозе – скорее из разряда "мангалов" на танках, которые дают психологическое чувство "защищенности", но не выдерживают попадания ракет NLAW или Javelin, добавили журналисты.

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Марк Сировой

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