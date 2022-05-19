Вагоны опрокинулись, боекомплект сдетонировал: новое о случае с бронепоездом в Мелитополе

В Мелитополе 18 мая потерпел крушение российский бронепоезд. Новые подробности об инциденте сообщили в Запорожской ОВА.

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Как отмечается, бронепоезд сошел с рельс в результате износа путей и помощи движения сопротивления Запорожской области.

"Железнодорожные вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перевернулись, от чего боекомплект сдетонировал", – говорится с сообщении Запорожской ОВА.

18 мая мелитопольское интернет-издание РИА-М со ссылкой на источники сообщило, что во временно оккупированном россиянами Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что перед бронепоездом взорвали пути, после чего завязался бой.

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Наталия Медведева

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