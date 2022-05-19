Вагоны опрокинулись, боекомплект сдетонировал: новое о случае с бронепоездом в Мелитополе
19.05.2022, 00:34
Российский бронепоезд в районе Мелитополя (Фото - РИА-М)
В Мелитополе 18 мая потерпел крушение российский бронепоезд. Новые подробности об инциденте сообщили в Запорожской ОВА.
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Как отмечается, бронепоезд сошел с рельс в результате износа путей и помощи движения сопротивления Запорожской области.
"Железнодорожные вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перевернулись, от чего боекомплект сдетонировал", – говорится с сообщении Запорожской ОВА.
- 18 мая мелитопольское интернет-издание РИА-М со ссылкой на источники сообщило, что во временно оккупированном россиянами Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что перед бронепоездом взорвали пути, после чего завязался бой.
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