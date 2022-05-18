В Мелитополе подорвали бронепоезд россиян, повреждены железнодорожные пути – СМИ

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов. Информацию подтвердили источники городского интернет-издания РИА-М.

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Издание пишет, что "взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом". Взрывом были повреждены железнодорожное полотно и техника. Потери личного состава оккупантов пока неизвестны.

Ранее сегодня Запорожская ОВА сообщала, что партизаны, которые действуют во временно оккупированном Мелитополе, уничтожили российских военных высокого ранга. Пока неизвестно, есть ли связь между этими сообщениями, однако РИА-М утверждает, что речь идет о двух разных событиях.

17 мая советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что Мелитополь и Херсон будут освобождены военным путем, но без штурмов городов.

Сергей Бережной

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