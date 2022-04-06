Башню танка вмяло в асфальт. Генштаб показал результат работы Javelin и NLAW – видео
06.04.2022, 11:51
Сожженный российский танк Javelin или NLAW (скриншот видео)
Генштаб ВСУ опубликовал видео с результатом работы британского противотанкового комплекса NLAW или американского Javelin.
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Судя по закадровому голосу, на видео запечатлены остатки российского танка Т-80. На ролике видно сильно поврежденную башню танка: она испепелена изнутри, вмята в асфальт и представляет собой по сути груду обожженного метала.
"Что Javelin и NLAW делают с русскими танками. Видео. Вместе победим!" – подписали ролик в Генштабе.
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