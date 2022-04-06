По данным журналиста Юрия Бутусова, один украинский танк вступил в бой с российской колонной бронетехники. Соответствующее видео и пост опубликованы на его Facebook-странице.

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На снятых с дрона кадрах виден бой в сельской местности. Как указано на видео, украинский танк ведет огонь по российской колонне, которая двигается по дороге. В конце видео запечатлена подбитая техника.

"Подвиг украинских танкистов! Один танк, один экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект. Это просто образец действий танка в обороне и сложной и хаотической обстановке реального боя", – написал Бутусов.

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Марк Сировой

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