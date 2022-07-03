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Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост – ССО

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 22:22
Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост – ССО - Фото
Фото: Google Maps

На оккупированной территории Запорожской области в воскресенье, 3 июля, взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком. Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления, созданном Силами специальных операций.

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"3 июля неизвестные герои взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Этой веткой оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт. Теперь по "техническим причинам" помощь может не поступить", — говорится в сообщении.

Село Любимовка находится в Токмакском районе на левом берегу реки Молочная. Рядом с селом проходит железная дорога.

  • Утром 3 июля стало известно, что вооруженные силы Украины вывели из строя российскую базу во временно оккупированном Мелитополе. По словам мэра Ивана Федорова, по ней было нанесено более 30-ти ударов.
  • Мелитополь расположен примерно в 70 км от линии фронта. Город был оккупирован в начале полномасштабного вторжения и является важным узлом на юге Украины.
Андрей Водяный
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