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ВСУ уничтожили более 200 россиян в Мелитополе, свыше 300 были ранены — мэр

05.07.2022, 14:21
ВСУ уничтожили более 200 россиян в Мелитополе, свыше 300 были ранены — мэр - Фото
Последствия удара ВСУ по Мелитополю (Фото: скриншот с видео)

В результате удара Вооруженных Сил Украины по военной базе россиян в оккупированном Мелитополе погибло более 200 оккупантов, свыше 300 получили ранения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, в ночь со 2 на 3 июля ВСУ уничтожили одну из военных баз России в Мелитополе и надолго вывели ее из строя. 

В результате атаки на базу противника были уничтожены склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, казармы оккупантов и много смежных зданий.

"По предварительным данным, более 200 россиян было уничтожено, свыше 300 получили ранения. В городе полностью был переполнен госпиталь. Большинство коллаборантов боятся выходить на работу", – сказал Федоров.

Мэр отметил, что российские военные перевозят уцелевшую технику в лесополосы, а на сегодняшний день в Мелитополе расположены более 1000 оккупантов. 

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Дмитрий Гриниченко
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