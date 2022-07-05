ВСУ уничтожили более 200 россиян в Мелитополе, свыше 300 были ранены — мэр

В результате удара Вооруженных Сил Украины по военной базе россиян в оккупированном Мелитополе погибло более 200 оккупантов, свыше 300 получили ранения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в ночь со 2 на 3 июля ВСУ уничтожили одну из военных баз России в Мелитополе и надолго вывели ее из строя.

В результате атаки на базу противника были уничтожены склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, казармы оккупантов и много смежных зданий.

"По предварительным данным, более 200 россиян было уничтожено, свыше 300 получили ранения. В городе полностью был переполнен госпиталь. Большинство коллаборантов боятся выходить на работу", – сказал Федоров.

Мэр отметил, что российские военные перевозят уцелевшую технику в лесополосы, а на сегодняшний день в Мелитополе расположены более 1000 оккупантов.

Читайте также: ВСУ продвинулись на 10 км в направлении Мелитополя – мэр города

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.