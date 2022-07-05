ВСУ уничтожили более 200 россиян в Мелитополе, свыше 300 были ранены — мэр
В результате удара Вооруженных Сил Украины по военной базе россиян в оккупированном Мелитополе погибло более 200 оккупантов, свыше 300 получили ранения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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По его словам, в ночь со 2 на 3 июля ВСУ уничтожили одну из военных баз России в Мелитополе и надолго вывели ее из строя.
В результате атаки на базу противника были уничтожены склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, казармы оккупантов и много смежных зданий.
"По предварительным данным, более 200 россиян было уничтожено, свыше 300 получили ранения. В городе полностью был переполнен госпиталь. Большинство коллаборантов боятся выходить на работу", – сказал Федоров.
Мэр отметил, что российские военные перевозят уцелевшую технику в лесополосы, а на сегодняшний день в Мелитополе расположены более 1000 оккупантов.
- Утром 3 июля стало известно, что Вооруженные Силы Украины вывели из строя российскую базу во временно оккупированном Мелитополе. По словам мэра Ивана Федорова, по ней было нанесено более 30 ударов.
- Также на оккупированной территории Запорожской области в воскресенье, 3 июля, взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.
- На оккупированных территориях Запорожской области россияне угрожают местным жителям введением смертной казни.
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