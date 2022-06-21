Оккупанты для запугивания жителей Мелитополя хотят ввести смертную казнь – мэр

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне угрожают местным жителям введением смертной казни. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, на российском пропагандистском телевидении выступают гауляйтеры с захваченных украинских территорий и предлагают ввести там смертную казнь.

"Для меня совершенно очевидно, зачем они это делают. Они не получили четыре месяца назад от нас поддержки... и поэтому сегодня они делают геноцид против нашего народа", – сказал Федоров.

Он отметил, что за время оккупации только в Мелитополе россияне похитили более 500 человек. "Это не помогает, и сопротивление только нарастает", – сказал мэр. Поэтому, чтобы запугать местных жителей, оккупанты хотят ввести смертную казнь.

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Вадим Ребрина

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