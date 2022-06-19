ВСУ продвинулись на 10 км в направлении Мелитополя — мэр города

Вооруженные Силы Украины продвинулись на более чем 10 км в направлении временно оккупированного Мелитополя. Об этом в видеообращении сообщил мэр города Иван Федоров.

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По его словам, в Запорожской области улучшилась ситуация на фронте, так как ВСУ продвинулись на более 10 км от Запорожья в сторону Мелитополя.

Федоров заявил, что в последнее время приходит большее количество высокоточного западного оружия, которое "точно приближает Украину к победе".

Отметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ на 19 июня сообщили, что на Запорожском направлении враг активных действий не вел. Нанес ракетные удары в районах Миролюбовки и Гродовки.

10 июня Федоров сообщил, что ВСУ за две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5-7 км.

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Дмитрий Гриниченко

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