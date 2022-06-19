UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ продвинулись на 10 км в направлении Мелитополя — мэр города

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 13:39
ВСУ продвинулись на 10 км в направлении Мелитополя — мэр города - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продвинулись на более чем 10 км в направлении временно оккупированного Мелитополя. Об этом в видеообращении сообщил мэр города Иван Федоров. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в Запорожской области улучшилась ситуация на фронте, так как ВСУ продвинулись на более 10 км от Запорожья в сторону Мелитополя. 

Федоров заявил, что в последнее время приходит большее количество высокоточного западного оружия, которое "точно приближает Украину к победе". 

Отметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ на 19 июня сообщили, что на Запорожском направлении враг активных действий не вел. Нанес ракетные удары в районах Миролюбовки и Гродовки.

  • 10 июня Федоров сообщил, что ВСУ за две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5-7 км. 

Читайте также: Россияне штампуют фейковые газеты с заявлением Залужного о "потере Запорожья"

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Запорожье мелитополь Иван Федоров
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 