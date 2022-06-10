ВСУ отодвинули оккупантов от Запорожья на 5-7 километров – мэр Мелитополя

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, ВСУ за последние две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5-7 километров. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Есть факты. За последние две недели где-то на 5–7 километров отодвинута линия фронта от Запорожья. Соответственно деоккупация Мелитополя и других временно оккупированных территорий будет. Именно такую повестку дня ставят себе наши защитники на ближайшее время", – сказал Федоров.

6 июня Федоров заявил, что оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе. По его данным, их перебросили в Херсонскую область.

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Вадим Ребрина

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