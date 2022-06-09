В Мелитополе мясокомбинат переполнен трупами оккупантов: россияне ищут холодильники – ГУР

В Мелитополе российские оккупанты срочно ищут дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения трупов своих солдат. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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По данным украинской разведки, в Мелитополе переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать "груз 200".

В частности, 6 июня российские военные приехали на мелитопольское предприятие "Арон-М" и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг, а руководство компании было уведомлено о "решении по временному его использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих", сообщили в ГУР.

По данным разведки, сейчас в Мелитополь активно завозятся трупы оккупантов, ликвидированных украинской армией во время боев в направлении Пологи – Гуляйполе.

"Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение убитых тел связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому практикуется так называемое "дозированное" отправление тел в РФ и максимальное растягивание этого процесса во времени", – добавили в разведке.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе.

Запорожская ОВА сообщила, что российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона.

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Оксана Житнюк

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