Россияне штампуют фейковые газеты с заявлением Залужного о "потере Запорожья"
18.06.2022, 19:51
Запорожская облгосдминистрация (фото - zoda.gov.ua)
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне распространяют фейковые газеты с дезинформацией о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Запорожской области, по данным ЦПД, враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди военных.
В запорожских Telegram-каналах появились фото фейковых газет.
- 10 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ за две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5-7 километров.
- По данным Генштаба ВСУ, сейчас на Запорожском направлении враг ведет систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений украинских войск на другие направления.
Читайте также: Роспропаганда разгоняет фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать западным оружием
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии