Россияне штампуют фейковые газеты с заявлением Залужного о "потере Запорожья"

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне распространяют фейковые газеты с дезинформацией о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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В Запорожской области, по данным ЦПД, враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди военных.

В запорожских Telegram-каналах появились фото фейковых газет.

10 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ за две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5-7 километров.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас на Запорожском направлении враг ведет систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений украинских войск на другие направления.

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Оксана Житнюк

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