UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне штампуют фейковые газеты с заявлением Залужного о "потере Запорожья"

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 19:51
Россияне штампуют фейковые газеты с заявлением Залужного о
Запорожская облгосдминистрация (фото - zoda.gov.ua)

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне распространяют фейковые газеты с дезинформацией о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Запорожской области, по данным ЦПД, враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о якобы "потере Запорожья" и "отчаянии" среди военных.

В запорожских Telegram-каналах появились фото фейковых газет. 

Россияне штампуют фейковые газеты с заявлением Залужного о "потере Запорожья"
  • 10 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ за две недели отодвинули линию фронта от Запорожья на 5-7 километров. 
  • По данным Генштаба ВСУ, сейчас на Запорожском направлении враг ведет систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений украинских войск на другие направления.

Читайте также: Роспропаганда разгоняет фейк, что ВСУ якобы отказываются воевать западным оружием

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фейк Запорожье Валерий Залужный цпд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 